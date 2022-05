Saamhorig Steen pakt draad winnend op, Terneuzen in spaarstand naar ruime zege

Terneuzen-UVV’40 6-0: De thuisploeg verdeelde de doelpunten netjes over beide helften. Voor de pauze waren Devano Riemens, Bart van Hanegem en Jeremie Noa trefzeker. Na de hervatting completeerde Van Hanegem zijn hattrick en tussendoor scoorde invaller Sinan Coban nog. ,,Dubbele cijfers hadden makkelijk gekund’’, vatte Terneuzen-coach Hubert van den Hemel na afloop het spelbeeld samen. De Zeeuws-Vlamingen speelden min of meer in spaarstand. ,,Ik heb spelers rust gegeven en we kijken goed naar blessures, want in de nacompetitie moeten we er staan. Daar leven we naartoe.’’