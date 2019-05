's-Heer Arendskerke is koploper in Zeeuwse Premier League

* De titelstrijd in de derde klasse A was aanvankelijk een ‘three horse race’ met ’s-Heer Arendskerke, Luctor Heinkenszand en Walcheren. Die laatste ploeg haakte in het voorjaar af à la Tottenham Hotspur. In Engeland is inmiddels Chelsea gepasseerd, in 3A is dat Zaamslag.

* In Engeland is Mohamed Salah van achtervolger Liverpool de topscorer, ook in de derde klasse huist de topscorer (Martijn Simonse) bij de achtervolger (Luctor Heinkenszand). Net als de aanval van Liverpool (Salah, Mané en Firminio) boezemt ook die van Luctor Heinkenszand angst in met Simonse, Barry Olierhoek, Tom Blomaard en Rutger van Rossum,

* Koploper ’s-Heer Arendskerke pakte de leiding op 20 april door een zege in de topper met Luctor Heinkenszand. In Engeland werd Manchester City op dezelfde dag koploper door een zege in de topper met de Spurs. Die positie stonden ze tot dit moment nog niet af.

* Manchester City is maandagav0nd in poleposition gekomen door een 1-0-zege op Leicester City. Het was de dertiende opeenvolgende overwinning van de Citizens. Inmiddels staat ‘s- Heer Arendskerke op een streak van 10 zeges.