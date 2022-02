Ruud Pennings vindt in Brabant nieuwe klus als hoofdtrainer

De inmiddels 60-jarige Pennings had sinds zijn vertrek in 2019 bij Goes als hoofdtrainer geen club meer onder zijn hoede. Hij was bij zijn grote liefde Vlissingen wel bestuurslid technische zaken. In Roosendaal volgt hij Robert Braber op die donderdag vertrok bij de zondag-tweedeklasser.

RBC is geen onbekend terrein voor Pennings. Eind 1992 kwam hij als keeper terecht bij de club die toen nog bij de profs uitkwam. Hij had zijn carrière al beëindigd, maar omdat RBC een keepersprobleem had, kwam hij uit zijn keeperspensioen. Het seizoen erop werd hij er ook keeperstrainer.

VC Vlissingen is rode draad

De rode draad in zijn loopbaan is echter VC Vlissingen. Als speler kwam hij jarenlang uit voor de club en in 2001 werd hij er ook hoofdtrainer. In drie periodes stond hij in dertienen seizoen voor de groep. Hij loodste de club van de vierde klasse naar de hoofdklasse. Onderweg promoveerde hij vijf keer met de club.

Behalve bij VC Vlissingen was hij ook trainer bij Hoek, Zeelandia Middelburg (waarmee hij ook kampioen werd), Halsteren en in het seizoen 2019/2020 bij Goes. Na acht competitiewedstrijden, waarin Goes slechts één keer won, stapte hij in oktober op. Volgende week keert hij terug op het veld, als hoofdtrainer van RBC.

RBC wil zsm naar de top

In 2011 verdween RBC uit het profvoetbal. De ambitie van de club was en is nog steeds om zo snel mogelijk terug te keren naar de top. Gestart in de vijfde klasse is de club inmiddels opgeklommen naar de tweede klasse van het zondagvoetbal. Daarin staat de club derde achter Voab en TSC.

Hoewel kort is het seizoen tot nu toe tumultueus verlopen in Roosendaal. De aanvoerder raakte zijn aanvoerdersband kwijt, een aantal spelers is tussentijds vertrokken en er loopt nog een tuchtzaak naar aanleiding van een vechtpartij in het duel met TSC.