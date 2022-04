Ruud Pennings kan verder waarmee hij bezig was na schikking met voorganger

Dat meldt de Roosendaalse club. ,,RBC bedankt hem voor de constructieve wijze waarop de afwikkeling heeft plaatsgevonden en wenst hem tenslotte veel succes bij zijn verdere loopbaan”, valt te lezen in een persbericht.

Beide partijen werden gedwongen weer met elkaar om de tafel te gaan na de arbitragezaak die Braber had gewonnen. De trainer vocht zijn ontslag aan, de arbitragecommissie in Zeist besloot dat de non-actiefstelling teruggedraaid moet worden.

RBC zou Braber dus terug in dienst moeten nemen, maar na de getroffen schikking nemen club en trainer afscheid van elkaar. ,,In goed overleg hebben we dat besloten”, laat voorzitter Ger Deleij weten.

Geschil in privékring

Braber werd door RBC de deur gewezen na een geschil in privékring met zijn aanvoerder Perry Bierkens, waarna de club de kant van de speler koos. Inmiddels is Ruud Pennings de trainer van de tweedeklasser. Braber was ook hoofd van de jeugdopleiding, die functie is volgend seizoen voor Karim Didi, de huidige aanvoerder van het eerste team.

De club maakte tevens bekend dat het aantal strafpunten dat het kreeg opgelegd naar aanleiding van ongeregeldheden in de topper tegen TSC is teruggebracht van vijf naar vier. RBC staat derde in de tweede klasse, met nu zes punten achterstand op koploper Voab. De club won de eerste periodetitel.