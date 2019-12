Rugnummer 4, derbyloze tijd en mijlpaal als invaller

3

Meer dan tien jaar had Peter Dieleman het alleenrecht op hattricks bij Zaamslag. Tussen 2007 en 2017 maakte de ‘Gerd Müller van Zaamslag’ elf hattricks in de competitie zonder dat een ploeggenoot dat ook lukte. Maar sinds zijn afscheid is er meer variatie. Niek Luime brak in oktober 2017 de streak van Dieleman. Hij maakte er dat seizoen nog twee. Vorig seizoen meldde Dennis van Passel zich in de hattricklijst. En zaterdag deed Wesley Dieleman (what’s in a name) dat tegen GPC Vlissingen met zijn eerste driepunter voor Zaamslag.