Ruben de Jager is terug in zijn comfortzone: ‘Maar ik snap dat de trainer soms ook voor het beste elftal moet kiezen’

Als de topschutter wekenlang droog staat, komen natuurlijk de vragen. Kloetinge-spits Ruben de Jager realiseerde zich dat en kwam zaterdag met de antwoorden. Teruggekeerd op zijn favoriete plek, in de punt van de aanval, scoorde hij weer twee keer en had daarmee een belangrijk aandeel in de ruime zege op Achilles Veen: 4-1.