Ruben de Jager: ‘Ik ben helemaal op, fysiek en mentaal’

DERDE KLASSE B Na ZSC’62 bewandelt ook SKNWK de weg naar de vierde klasse

In navolging van ZSC’62 daalt ook SKNWK af naar de vierde klasse. De ploeg uit Nieuwerkerk ging in de derde klasse B in eigen huis op de valreep onderuit tegen titelkandidaat De Jonge Spartaan: 3-4. Kruiningen verloor nipt bij Halsteren (3-2) en weet dat het nacompetitie speelt.