Ruben de Haas en Jeremy Spelier, de aanvallende backs van de finalisten

Met komst Smulder is selectie Hoek bijna compleet

15:58 HOEK – De selectie waarmee Hoek komend seizoen aan het tweede jaar in de derde divisie begint, is nagenoeg compleet. De Zeeuws-Vlaamse club kwam deze week tot een akkoord met Steven Smulder (21), die overkomt van de beloften van NEC. De uit ’s-Heerenhoek afkomstige aanvallende middenvelder is de achtste nieuwe speler voor Hoek, dat nu nog twee plekken over heeft in de selectie.