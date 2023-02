Rowan Traas is een snelle vleugelflitser: ‘Ik wil bij Goes gelijk voor een basisplaats gaan’

Het was één stap achteruit om er nu heel snel drie vooruit te maken. Rowan Traas (18) ging vorig jaar van tweedeklasser Walcheren naar derdeklasser Patrijzen, waar hij nu een prima seizoen doormaakt. Deze week maakte hij bekend dat vierdedivisionist Goes zijn vervolgstation is. ,,Profvoetballer: daar zou ik nog één keer volle bak voor willen gaan.”