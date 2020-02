Ronald de Boer vol lof over Jan Paul van Hecke: ‘Je hebt je ziel en zaligheid erin gegooid’

ALKMAAR - Wéér beleefde Jan Paul van Hecke een droomavond in het shirt van NAC Breda. De zoveelste dit seizoen voor de pas negentienjarige verdediger uit Arnemuiden. AZ werd woensdag met 1-3 verslagen in de achtste finale van het toernooi om de KNVB-beker en daarna had oud-international Ronald de Boer mooie woorden in petto voor de Zeeuw.

Voor de camera van FOX Sports kreeg Van Hecke de vraag of het voor hem en zijn ploeg de perfecte wedstrijd was. Hij vond van niet. ,,Als je de nul houdt, is het perfect. Nu kregen we er één tegen, dan is het niet perfect’’, zei de glunderende Zeeuw van NAC, zevende in de eerste divisie. ,,Maar deze wedstrijd was natuurlijk wel heel mooi. Als je tegen zo'n topclub speelt, ze staand tweede in de eredivisie. En als je dan zo wint... Schitterend!’’

Terwijl Van Hecke zijn verhaal deed, luisterde Ronald de Boer aandachtig mee. Enkele ogenblikken later brak de analist, voormalig speler van onder meer Ajax en Barcelona, in. ,,Ik had al van mijn neef, die bij AZ werkt, gehoord dat het een groot talent is’’, begon hij zijn verhaal. ,,Verdedigend heeft hij het allemaal goed gedaan. Maar ook zijn passes in de voeten, tussen de linies. Hij stond zijn mannetje, Boadu heeft denk ik geen kans gehad.’’

Ronald de Boer (rechts) voorafgaand aan AZ-NAC in gesprek met Arne Slot, trainer van de Alkmaarders.

De Boer weet het bijna zeker; Van Heckes plafond ligt niet in Breda. ,,Van wat ik zie, zit er meer in.’’ Hij zag het bijvoorbeeld aan hoe hij international Myron Boadu uit de wedstrijd speelde en aan hoe de Zeeuw een aantal schoten blokkeerde. ,,En waar ik van houd, is dat hij initiatief neemt aan de bal, dat hij indribbelt’’, gooide de analist er nóg een compliment tegenaan. ,,Hij heeft zijn ziel en zaligheid erin gegooid.’’

Van Hecke nam de woorden bijna verlegen in ontvangst. ,,Zeker, leuk. Als het positief is, is het altijd leuk’’, zeij hij lachend. ,,De trainer zegt dat ik vaak moet indribbelen. ‘Aandribbelen!’, roept hij doen’’, doelt de Arnemuidenaar op het accent van zijn Duitse coach Peter Hyballa. ,,Dat is inderdaad wel een kwaliteit van mij, het indribbelen. En ja, vandaag ging het goed.’’