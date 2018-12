Rohan de Geus heeft weer een ‘hyperduo’

Reus van Kloetinge zet derby naar zijn hand met hattrick

7:00 KLOETINGE - Kloetinge-speler Ramon Janson zette na acht minuten spelen de toon in de derby in de eerste klasse B. Met de bal aan de voet ging hij op zoek naar een gaatje in de defensie van De Meeuwen. Die ruimte vond Janson niet. Nog voor het vijandelijke strafschopgebied werd hij van de bal gelopen. Wel gaf Janson het startsein voor een gemakkelijke middag, want tijdens zijn dribbel had de linkermiddenvelder zijn directe tegenstander in de luren gelegd met een panna en laten zien hoe de verhoudingen waren.