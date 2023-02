Rogier Veenstra tijdelijk trainer van Excelsior onder 21

PZC Voetbal Podcast #18: een onbegrijpe­lij­ke tweet, transfer naar het hoge noorden en juichen tijdens de lunch

In aflevering 18 van de PZC Voetbal Podcast begint sportjournalist Jan Dagevos met het voorlezen van een tweet aan presentator Juriën Dam. Ook is de stem van Terneuzense Boys-voetballer Ibrahim Eryüruk even te horen, die meer dan tweeduizend euro ophaalde voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië.