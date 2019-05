Rogier Veenstra loopt in Zwolle titel ‘amateurtrainer van het jaar’ mis

Vodcast Voetbal Vodcast #17: 'Viggo Waas had geen grappen meer in z’n tas deze keer’

13 mei GOES - In aflevering 17 van de Voetbal Vodcast blikken Juriën Dam vandaag terug op het afgelopen voetbalweekend, waarin Terneuzense Boys de titel pakte in de tweede klasse en derdedivisieclubs Goes en Hoek hun sterke reeks een vervolg gaven.