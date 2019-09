Roemeratoe moet naar zijn lichaam luisteren

Goes is een marionet van DVS’33

8:30 ERMELO - Vier keer raakte Goes zaterdag een bal in het strafschopgebied van tegenstander DVS’33. Vier keer in negentig minuten… Dat tekende de aanvallende onmacht van Goes. En zonder dak op je huis regent het onherroepelijk in. DVS’33 was nog mild met een 4-0-score.