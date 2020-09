Rode kaart geseponeerd, Jesse Bank kan zaterdag gewoon meedoen met Goes

Goes bekert verder na worsteling

31 augustus GOES - Na afloop van het bekerduel met Sportlust’46 tuurde Ruben Hollemans voor zich uit. De aanvoerder probeerde blij te zijn, maar slaagde daar niet in. ,,Eigenlijk heb ik niks te klagen. We winnen, we zijn een ronde verder in de beker en we hebben de nul gehouden. Toch hoopte ik dat we al verder waren dan dat we vandaag lieten zien.”