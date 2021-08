Rode drieluik bij Goes is zeldzaam, maar niet uniek in het Zeeuwse topvoetbal

RUDESTATSGOES - In de eerste drie competitieweken van dit seizoen eindigde Goes zijn wedstrijden telkens tegen tien man. Achtereenvolgens bij Sportlust’46, Harkemase Boys en zaterdag de amateurs van Ajax werd een speler met een rode kaart uit het veld gestuurd. Optimaal profiteren lukte de Zeeuwse derdedivisionist niet, want alledrie de wedstrijden eindigden in een gelijkspel.

Vóór dit seizoen kon Goes bogen op een uiterst positieve balans als het tegen tien man kwam te spelen. Van de laatste tien wedstrijden waarin dat gebeurde, won Goes er acht (zie tabel). De eerste in die cyclus eindigde tegen Baronie in een gelijkspel. De enige nederlaag in overtal leed Goes uit bij Jong Volendam, de wedstrijd waarin de knie van toenmalig spits Daniel Wissel (nu ASWH) aan gruzelementen ging.

Lees verder onder de illustratie.

Volledig scherm De laatste tien competitiewedstrijden van Goes tegen 10 man, tot dit seizoen. © PZC

Hoe bijzonder is dit rode drieluik?

Hoe bijzonder is deze rode drieluik in het Zeeuwse amateurvoetbal? Zeldzaam, maar niet uniek. VC Vlissingen beleefde het bijvoorbeeld nóg een graadje erger. In het seizoen 2014/2015, de rentree van de club in de hoofdklasse, viel er direct na de winterstop een rode deken over de wedstrijden van Vlissingen. De eerste vier tegenstanders kregen allemaal een rode kaart voorgeschoteld.

Die reeks begon tegen Magreb’90 (rood voor Jawad Bellasan) en ging verder tegen De Zouaven (Ivo de Heus), Haaglandia (Mario Koswal) en JOS Watergraafsmeer (Piet Mounoury). Die laatste was echter geen speler, maar sinds jaar en dag de verzorger van de club. Hij kreeg rood wegens commentaar op de leiding. Daardoor eindigde Vlissingen dus net als Goes drie wedstrijden op rij tegen tien man.

Komst van Hiensch triggert rode hattrick

Ook andere Zeeuwse topclubs ervoeren wel eens een rood drieluik in de competitie, maar slechts één keer betroffen dat louter rode kaarten voor de tegenstander. Toen Diederik Hiensch in het najaar van 1996 aan het roer kwam bij Kloetinge, startte hij met drie overwinningen op rij. In elk van die wedstrijden kreeg de tegenstander een rode kaart, achtereenvolgens Noordwijk (Claus), Heerjansdam (Verberkmoes) en ARC (Koster).

Op het hoogste amateurniveau (hoofdklasse en hoger) maakte de meest ervaren Zeeuwse club Hoek het nog nooit mee. In het kampioensjaar 1995/1996 zagen de laatste drie duels weliswaar telkens rood, maar niet allemaal voor de tegenstander (Dave Gijsel kreeg in het kampioensduel rood). Een seizoen later zagen vier duels op rij minimaal één rode kaart, maar de eerste twee waren voor de tegenstander, de laatste twee voor Hoek.

Het duidt de zeldzame status van rode Goese hattrick zonder zege.