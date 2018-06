Rillandia gedegradeerd na domper tegen De Noormannen

Zaamslag nog steeds in de race voor snelle terugkeer

19:16 VLISSINGEN - Voor Zaamslag is het nog altijd mogelijk na een afwezigheid van één seizoen terug te keren in de tweede klasse. De Zeeuws-Vlaamse zaterdag-derdeklasser won in de nacompetitie met 1-3 bij Den Bommel, dat daardoor is gedegradeerd.