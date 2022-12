Rik Impens ook volgend seizoen bij Hoek

Priester in Hulst, maar Romero juicht vrijdag voor Argentinië: ‘Voetbal is voor ons passie’

Rodrigo Rojas Romero werkt sinds januari van dit jaar als priester in verschillende Zeeuws-Vlaamse kerken. In razend tempo heeft hij zichzelf de Nederlandse taal en ook de gebruiken aangeleerd. Op speciaal verzoek is het gesprek met hem dan ook in het Nederlands. Maar ondanks zijn razendsnelle inburgering juicht de kapelaan komende vrijdag niet voor het Nederlands elftal op het WK. Romero is namelijk geboren en getogen in Argentinië.

7 december