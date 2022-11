Rijke Zeeuw en clubicoon krijgen prominente rol bij NAC Breda

DERDE DIVISIE Hoek-trai­ner Pieter Ongena: ‘Ieder elftal heeft pianospe­lers én pianosjou­wers nodig’

Hoek was vorige week vooraf nog zo gewaarschuwd. In de derde divisie worden geen cadeautjes uitgedeeld. ,,En toch zijn we met zijn allen in de val getrapt’’, zegt trainer Pieter Ongena in zijn terugblik op de 4-1-nederlaag bij ACV.

