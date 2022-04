Rico van Nielen bekroont rentree met prachtige treffer

Terneuzen­se Boys vreest voor afstraf­fing, maar pakt een punt

TERNEUZEN - In het veld had Ewoud van Troost na de snelle 0-2 achterstand even gevreesd voor een afstraffing. Maar zover kwam het zaterdag tegen Nieuwenhoorn niet. Na rust vocht Terneuzense Boys zich tegen de titelkandidaat knap terug naar een gelijkspel: 2-2

4 april