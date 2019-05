Rick van Drongelen wordt gelinkt aan PSV

Rogier Veenstra barst van de adrenaline

28 mei GOES - 'Toetjes en Goes is iets magisch', typeerde trainer Rogier Veenstra vorige week. Voor het derde seizoen op rij kunnen de Goesenaren promotie afdwingen via de nacompetitie. Woensdag start de tweeluik tegen FC Lienden, de nummer voorlaatst van de tweede divisie. ,,We hebben veel te verliezen.”