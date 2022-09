Rick van Drongelen verliest bij debuut voor Hansa Rostock

Stichting Business­club Goes daagt voetbal­lers van Hoek voor de rechter

Stichting Businessclub Goes heeft een civiele rechtszaak aangespannen tegen de voetballers Roycel James en Steve Schalkwijk. Aanleiding is het niet nakomen van het contract dat beiden in februari tekenden. Goes wil een schadevergoeding. De zaak dient op 13 september in de Middelburgse rechtbank.

30 augustus