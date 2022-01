Rick van Drongelen verhuurd aan KV Mechelen; ‘Ik ben topfit, dat wil ik hier laten zien’

MECHELEN - Rick van Drongelen speelt de rest van het seizoen in de Belgische competitie. De 23-jarige verdediger uit Axel wordt door zijn club Union Berlin tot de zomer verhuurd aan KV Mechelen. ,,Ik wil hier wedstrijdritme opdoen en me weer laten zien’', zegt Van Drongelen, die deze zomer zal terugkeren bij de Duitse club.

Voor de voormalig jeugdinternational wordt KV Mechelen de derde werkgever in het buitenland. Van Drongelen onderging maandagochtend- en middag de medische keuring, waarna hij in het AFAS Stadion gepresenteerd werd. De centrale verdediger debuteerde op zijn zestiende in Sparta 1, verhuisde in de zomer van 2017 naar Hamburger SV en speelde met die club één seizoen in de Bundesliga. HSV degradeerde naar de Tweede Bundesliga en slaagde er in de drie seizoenen daarna niet om terug te keren naar het hoogste niveau.

Zware knieblessure

Eind juni 2020 liep Van Drongelen tijdens een competitiewedstrijd tegen Sandhausen een zware knieblessure op. Het herstel vergde in totaal zo’n acht maanden, waarna hij op 1 maart 2021 in de beladen stadsderby tegen St. Pauli zijn rentree maakte. In de slotfase raakte Van Drongelen opnieuw geblesseerd, deze keer aan zijn enkel. Aan het eind van dat seizoen kwam hij nog drie keer in actie, waarna Union Berlin hem overnam.

Tot op heden kwam hij bij de huidige nummer vier van de Bundesliga nog niet in actie in een officiële wedstrijd. Trainer Urs Fischer geeft de voorkeur aan andere verdedigers en eerder dit seizoen werd Van Drongelen ook niet ingeschreven voor de groepsfase van de Conference League. Daarin eindigde Union op de derde plaats, achter Feyenoord en Slavia Praag, en was daardoor uitgeschakeld. In de Bundesliga presteert Union opnieuw knap, in de Duitse beker werd onlangs stadgenoot en rivaal Hertha BSC uitgeschakeld.

Grote concurrentie

,,Ik heb best een goed half jaar achter de rug, alleen heb ik nog geen officiële wedstrijd gespeeld’', legt Van Drongelen uit. ,,Bij Union hadden we voor de winterstop een selectie van 35 spelers, de concurrentie was groot. Als de resultaten goed zijn, heeft de trainer weinig reden om te wisselen. Ik heb me tijdens de trainingen en in oefenwedstrijden laten zien en ben topfit. Dat wil ik laten zien bij KV Mechelen.’'