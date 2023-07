Rick van Drongelen rondt transfer af: Axelse verdediger voor drie jaar naar Turkije

MET VIDEODe transfer van Rick van Drongelen naar Samsunspor is dinsdag afgerond. De 24-jarige verdediger uit Axel zette bij de Turkse promovendus zijn handtekening onder een contract voor drie jaar. Van Drongelen brak door bij Sparta en stond de afgelopen zes jaar onder contract in Duitsland, bij HSV en Union Berlin.

,,Na zes jaar Duitsland was ik toe aan een nieuwe uitdaging’’, vertelde Van Drongelen dinsdagavond vanuit zijn hotel in Turkije. ,,Ik kom in een andere cultuur en een andere competitie terecht. Bij deze club had ik meteen een goed gevoel. Ik heb de president en andere mensen de afgelopen dagen gesproken. Samsunspor is ambitieus, ze willen echt wat neerzetten. Ik ben blij dat ik daar deel van uit mag maken.’’

De laatste twee seizoenen werd Van Drongelen door Union Berlin verhuurd aan achtereenvolgens KV Mechelen (zes maanden) en Hansa Rostock. Bij de laatste club kende hij een sterke laatste periode van het seizoen, waarin handhaving in de Tweede Bundesliga werd veiliggesteld. Afgelopen week maakte Samsunspor aan Union Berlin duidelijk dat ze de Nederlander over wilden nemen. Er moest vervolgens onderhandeld worden, omdat de Duitsers hem niet transfervrij wilden laten gaan.

Havenstad

Van Drongelen speelde in twee jaar tijd geen officiële duels voor de club uit Berlijn en wilde graag vertrekken. Nadat Samsunspor en Union Berlin het eens waren geworden, stapte hij maandag op het vliegtuig naar Istanboel. Daar werd hij dinsdag gekeurd en onderhandelde zijn zaakwaarnemer Maikel Stevens nog over de laatste details. In de avonduren zette Van Drongelen zijn handtekening onder de overeenkomst, die tot medio 2026 loopt. Samsun is een havenstad in het noorden van Turkije en heeft ruim een half miljoen inwoners.

Voor Samsunspor is Van Drongelen de vijfde aanwinst van deze zomer en er staan nog meer spelers op het verlanglijstje van clubpresident Yüksel Yildirim. Van Drongelen vliegt woensdag van Istanboel naar Samsun, waar hij de komende dagen samen met enkele andere nieuwelingen apart traint. De selectie van Samsunspor keert vrijdag terug van een trainingskamp in Erzurum.

