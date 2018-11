Rick van Drongelen op kop met Hamburger SV

Thomas Ragut: op eigen benen fouten maken

10:00 KAMPERLAND - De zaterdagtak van VC Vlissingen wist vorig seizoen ternauwernood degradatie naar de vierde klasse af te wenden. Onder leiding van trainer Ronald Zuijdwegt werd in de nacompetitie tegen Patrijzen het vege lijf gered. Zuijdwegt en Vlissingen besloten nog vóór de eerste competitiewedstrijd van het huidige seizoen uit elkaar te gaan. Thomas Ragut (38) is de man die Vlissingen in rustiger vaarwater moet krijgen.