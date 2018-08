Rick van Drongelen onverrichter zake terug met HSV

Stille krachten opgetrok­ken uit beton

11:39 VLISSINGEN - Na afloop van een wedstrijd even hun visie geven over het vertoonde spel? Het is niet de favoriete hobby van Milton en Renzo Roemeratoe. Laat anderen maar vertellen wat er goed of mis is gegaan, ze blijven liever op de achtergrond. ,,Toch zijn het sterke karakters’’, weet ploeggenoot Josimar Pattinama. ,,Ze zeggen niet veel, maar zijn zó nuttig.’’ Trainer John Karelse sluit zich bij die woorden aan. ,,Ik vind het grappige mannetjes, die goud waard zijn voor Vlissingen.’’