Rick van Drongelen loot Feyenoord met Union Berlin

Jan Bostelaar, het Kanon van Middelburg, overlijdt op 80-jarige leeftijd

18 augustus MIDDELBURG - Op 80-jarige leeftijd overleed zaterdag Jan Bostelaar. Deze oer-Middelburger was in de jaren zestig een sleutelfiguur in de succesvolste lichting Zeeuwse voetballers ooit. Als Bostelaar aanlegde om te schieten veerde het publiek op en kromp de tegenstander ineen.