Rick van Drongelen internationaal in dubbele cijfers

HVV'24 voegt zoon van oud-prof nog toe aan selectie

13:29 HULST - Twee weken voor de start van de competitie heeft HVV'24 de selectie nog versterkt met Lamine Tew. De Belg met Senegalese roots is een 28-jarige centrale middenvelder, die de afgelopen seizoenen in België bij Vrasene en Haasdonk speelde. Tew is speelgerechtigd en kan dus zondag al in actie komen tijdens het bekerduel met Steen.