Rick van Drongelen fit verklaard, rentree komt steeds dichterbij

Mededeling van Barend­recht verraste Yarick Dorst: ‘Heb er een vreemd gevoel aan overgehou­den’

14 januari BRUINISSE - Yarick Dorst kreeg de afgelopen weken nogal wat appjes van ploeggenoten. ‘Wat is er aan de hand? Waarom heb je nog niet bijgetekend? Je blijft toch wel!?’ Ja, de middenvelder uit Bruinisse had best wel bij Barendrecht willen blijven, maar de club besliste anders. Eerst kreeg hij een verlaagd aanbod en terwijl hij nadacht over zijn voetbaltoekomst kwam ineens de mededeling dat zijn contract niet verlengd ging worden.