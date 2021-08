Reza Maipauw grijpt zijn kans bij Goes: ‘Alsof hij al tien jaar op dit niveau speelt’

Goes en Hoek treffen andere derdedivi­si­o­nis­ten in KNVB beker

19 augustus ZEIST - De twee Zeeuwse vertegenwoordigers in de KNVB beker kregen donderdag bij de loting voor de tweede kwalificatieronde een thuiswedstrijd toebedeeld. Zowel Goes als Hoek speelt op 21, 22 of 23 september tegen een competitiegenoot. Hoek werd aan Stedoco gekoppeld, de club die het op 4 september ook al treft. Goes speelt op eigen veld tegen Dovo. Hoek en Goes waren eerder vrijgeloot voor de eerste kwalificatieronde.