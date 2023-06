Remon de Vlieger kiest voor Walcheren

De linkspoot trainde in de afgelopen periode ook mee bij SVOD’22, maar kiest dus voor een overstap naar Vlissingen. De middenvelder, die in het verleden onder meer actief was voor RCS, Goes en Terneuzense Boys, legt op de site van zijn nieuwe club zelf uit waarom. ,,Walcheren is een leuke en gezellige vereniging, met veel kwaliteit in de selectie. Naast het sportieve gedeelte is het ook een praktische keuze, omdat ik op twee minuten van het sportpark woon.’’