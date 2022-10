Rellen van Hoek bij FC Rijnvogels blijven onbestraft

DISTRICTSBEKER Goes brengt bekerstunt van SVOD’22 nog in gevaar, maar kan nieuwe nederlaag niet voorkomen

Na de derby-nederlaag in de vierde divisie tegen Kloetinge kreeg Goes zaterdag opnieuw een tik van een provinciegenoot. De ploeg van trainer Dennis de Nooijer werd in het toernooi om de districtsbeker uitgeschakeld door SVOD’22. De eersteklasser was met 4-3 te sterk voor de vierdedivisionist, die nog wel knap terugkwam in de wedstrijd.

23 oktober