Reguillo Vandepitte heeft clubrecord binnen, in zijn allerlaatste seizoen voor Hoek

Debutant Graauw wil geen grijze muis zijn

1 september GRAAUW - Voor het eerst in de geschiedenis van de club komt Graauw komend seizoen in de vierde klasse van de KNVB uit. Mét het afhaken van de in het voorjaar benoemde trainer Dimitri Goossens zorgt dat nog voordat de competitie op gang is gefloten voor een op voorhand memorabel seizoen. Onder leiding van de te elfder ure benoemde Eric Vanhijfte wil Graauw geen grijze muis zijn. De trainer mikt op een plek in de middenmoot.