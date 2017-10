Regen spoelt Philippine-Terneuzen na 45 minuten van het veld

Volg de sportredactie van de PZC nu ook op Facebook

1 september VLISSINGEN - De competities staan alweer op het punt van beginnen. Om als Zeeuwse sportliefhebber of sportliefhebster op de hoogte te blijven van het laatste nieuws was er naast de krant en website al het Twitter-account @PZCSport, maar nu is er ook een Facebook-pagina.