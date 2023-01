Rechtszaak rond voetballers Hoek krijgt vervolg, hoger beroep aangetekend

PZC Voetbal Podcast #14 met Gérard de Nooijer: 'Dat spelers een buiging voor me maken, heb ik ze een klein beetje afgeleerd’

De herstart na de winterstop met een speciale gast uit China: Gérard de Nooijer. De oud-prof vertelt in aflevering 14 van de PZC Voetbal Podcast over zijn trainerservaringen in China. Ook over het Zeeuwse voetbal weet hij nog altijd het wel en wee: ‘Vanuit China volg ik alles’.

23 januari