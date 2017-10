Rechter stelt KNVB in het gelijk: FC Lisse en Hoek in de herkansing

Op de bondsburelen waren ze het tegenovergestelde van mening, zo legde KNVB-advocate Mirjam Kerkhof uit. De regels waren niet nageleefd (Kerkhof: ,,Hoe hadden wij het moeten uitleggen als we dan niet hadden ingegrepen?'') en dus moest het bestuur betaald voetbal optreden. Hoewel FC Lisse betoogde dat het orgaan daar niet toe bevoegd was, bepleitte Kerkhof anders. ,,In artikel 5 van het KNVB-bekerreglement staat dat beslissingen van de scheidsrechter betreffende spelaangelegenheden bindend zijn. Dat betekent dus niet álle beslissingen van de scheidsrechter.’’



In reglementen van de Uefa wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘factual and technical decisions’. Een bal wel of niet over de lijn, wel of geen buitenspel: dat zijn factual decisions. Het zijn feiten, maar het is aan de scheids die waar te nemen en er voor te fluiten of niet. Technical decisions gaan over de uitvoering van de regels – hoe een inworp genomen moet worden, een strafschoppenserie moet verlopen - en zijn nog terug te draaien als het effect heeft gehad op het resultaat en in bijzondere omstandigheden gebeurde.