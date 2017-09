Rechter doet maandag uitspraak in 'Zaak FC Lisse-Hoek'

Jeremy de Nooijer met Curaçao naar Qatar

15:00 VLISSINGEN - Jeremy de Nooijer kan op 10 oktober zijn rentree maken in het nationale team van Curaçao. De middenvelder van Sheriff Tiraspol, de koploper in de Moldavische competitie, is door bondscoach Remko Bicentini opgeroepen voor de oefeninterland in en tegen Qatar.