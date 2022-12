Realistisch Terneuzense Boys vergeet te winnen van SVOD’22

Beide trainers hadden vooraf hun speelplan klaar en afgestemd op de tegenstander, maar allebei moesten ze na afloop constateren dat hun speelplan niet helemaal werkte. Kevin Hollander van de Boys: ,,Het plan was om SVOD te lokken, zodat hun linies verder uit elkaar kwamen te liggen. Daardoor zouden we ruimte in de as creëren om op te bouwen. Maar dat lukte niet, aan de bal was het matig. In de rust gaven de jongens aan dit lastig te vinden gezien het hobbelige veld: elkaar tussen de linies aanspelen en lang wachten met spelen om daarmee de tegenstander te lokken was te riskant.”