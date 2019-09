RCS maakt er veertien, pak slaag voor Rillandia

DISTRICTSBEKERVLISSINGEN - Ook in de tweede wedstrijd van de poulefase van het districtsbekertoernooi werd er weer lustig op los gescoord. Grote uitschieter was de 14-0-overwinning van RCS op Brouwershaven. Steen had geen moeite met Rillandia en won met 8-1. SKNWK en Biervliet schoten vijf keer raak en Duiveland boekte de tweede bekerzege door drie goals van good old Ronald Zwager.

Groep 2-03. WIK’57-Bevelanders 2-2: Voor de pauze voetbalde Bevelanders goed en was de thuisploeg nog wat zoekende. Na een kwartier spelen opende Quinten Leenpoel dan ook de score voor de bezoekers. In het tweede bedrijf was WIK’57 de bovenliggende partij en liep het een stuk beter bij de formatie van Wouter Zwackhalen. Luc Gebuijs trok de stand weer in evenwicht en Dennis Dekker zette WIK’57 0- een 2-1 voorsprong. De thuisploeg leek de drie punten te maken, maar in de laatste minuut zette Justin Remeijnse de 2-2 eindstand op het scorebord. ,,We speelden niet onaardig in de tweede helft en dan is het wel wat zuur de gelijkmaker van Bevelanders nog zo laat viel’', aldus Wouter Zwackhalen.

Wolfaartsdijk-Duiveland 1-3: De bezoekers waren goed bij de les en al heel snel werd het 0-1. Routinier Ronald Zwager zette Duiveland op voorsprong. De equipe van Rohan de Geus kreeg kansen op de 0-2 en Zwager maakte die ook. Hij strafte een fout van Wolfaartsdijk genadeloos af. De thuisploeg weerde zich verder prima en kwam door een treffer van Tristan Vis terug in de wedstrijd. Een kwartier voor tijd maakte Zwager aan alle spanning een eind door ook nog zijn derde van de middag binnen te prikken. ,,Het was moeizaam van onze kant. We speelden te traag en te slordig, maar we gaven ook weinig weg. Al met al een nuttige bekerwedstrijd’', zo vertelde De Geus na afloop.

Groep 2-47. Goes-Kruiningen 4-2: Vierdeklasser Kruiningen stak veel energie in de wedstrijd en was bij vlagen beter dan derdeklasser Goes. Steffan van Houte strafte een verdedigende fout af bij de thuisploeg en Stef Dane zette de bezoekers op een comfortabele 0-2 voorsprong. Bij Goes lukte er voor de thee niet veel, maar in het tweede bedrijf kwam het combinatievoetbal weer wat terug. Rick de Punder bracht het verschil terug tot één en Deladier Pereira zette de 2-2 op het scorebord. Goes ging door en Kadar Abdullah mikte de 3-2 raak. Kruiningen speelde het laatste kwartier met negen man door blessures en Soufian Azzagari rondde nog een mooie zaalvoetbalaanval af, 4-2.

SKNWK-METO 5-2: De bezoekers waren wel beter dan dat de uitslag doet vermoeden. Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd en Jarno van Nieuwenhuize opende de score voor SKNWK. Na een vermeende handsbal kreeg Meto een strafschop en werd het 1-1. Vlak na rust scoorde Van Nieuwenhuize weer. De bezoekers kregen hierna ook kansen, maar doelman Daan van de Cingel hield de ploeg van Ralph Zegers op de been. Tien minuten voor prikte Van Nieuwenhuize opnieuw raak en was het verzet van de Brabanders gebroken. Van Nieuwenhuize maakte ook nog zijn vierde en Remon de Jonge pikte ook zijn doelpunt nog mee. In de blessuretijd trof Meto nog een keer doel.

Groep 2-52. MZVC-Dauwendaele 2-3: De Middelburgse derby was een leuke, waarin MZVC beter was. De ploeg van Jacques Blijlevens kreeg genoeg, maar de bal wilde er niet in. Daarbij kwam ook nog eens dat zijn elftal de goals iets te makkelijk weg gaf. Zo zette Maarten van Vooren Dauwendaele op voorsprong en prikte Damian Leeuwenhart de 0-2 raak. Vanaf de strafschopstip bracht Lars Huisson MZVC weer terug in de race. Na een uur spelen was het verschil weer twee na een doelpunt van Mahboeb Rahimi. De aansluitingstreffer van Patrick Joossens kwam te laat.

Hoedekenskerke/Kwadendamme-Groede 2-4: Bij de fusieploeg loopt het nog niet zo lekker als vorig seizoen en de ploeg van Rini Verwest had het lastig tegen Groede. De Zeeuws-Vlamingen kwamen gelukkig op voorsprong doordat Indy Witte de bal in eigen doel kopte. Hein Vermin kopte Hoedekenskerke/Kwadendamme wel weer langszij. Groede was wat sterker en ook fitter. Na een handsbal mocht Bart van den Hemel vanaf elf meter aanleggen en hij was ook het eindstation na een perfect uitgespeelde aanval. Sebastiaan La Grand counterde de 2-3 in het doel en de 2-4 was wederom een strafschop. En wederom mikte Van den Hemel raak.

Groep 2-53. Waarde-Kapelle 1-2: Kapelle drukte Waarde veelvuldig terug, maar de thuisploeg bleef negentig minuten lang geconcentreerd voetballen. Voor de pauze vielen er geen goals en in het tweede bedrijf mikte Stefan Dijl de 1-0 op het scorebord. Van die voorsprong kon Waarde niet lang genieten, want Wout Vink schoot een strafschop raak. Nadat Gerben Nicolasen voor 1-2 had gezorgd gingen de drie punten mee naar Kapelle.

Krabbendijke-WVV’67 2-2: In het eerste bedrijf was Krabbendijke nog niet helemaal wat het was en waren de bezoekers vooral gevaarlijk uit dode spelmomenten. Ze kregen er twee en er werd twee keer uit gescoord. Eerste mikte Tomlin Smits raak en vervolgens was het Quirijn Schevenhoven die er 0-2 van maakte. Na de pauze toonde Krabbendijke meer inzet en was de wil om te winnen weer terug. Elco Jansen bracht de thuisploeg terug in de wedstrijd en Pierre Borgo trok de stand weer in evenwicht door een strafschop raak te schieten.

Groep 2-55. Steen-Rillandia 8-1: De Zeeuws-Vlamingen waren veel beter, maar toch kwam Rillandia op voorsprong. Jan Minnaard strafte een blunder van Steen af. Hierna ging het snel, want binnen vijf minuten stond het al 3-1. Michael van Mol maakte gelijk, Jens Pierssens zette Steen op voorsprong en Armand Wouters brak het verzet van Rillandia definitief. Na rust kreeg de thuisploeg legio kansen. Marvin de Beule prikte de 4-1 in het doel. Kenneth Danckaert zorgde voor de 5-1 en 6-1 en Rowdy van der Linden schoot de 7-1 binnen. De 8-1 werd nog gemaakt door Wouters.

Groep 2-56. RCS-Brouwershaven 14-0: De uitslag zegt genoeg, RCS was een maatje te groot voor Brouwershaven. De bezoekers kwamen er geen moment aan te pas en de thuisploeg kon zich negentig minuten lang uitleven. Het oppermachtige RSC opende in de zesde minuut de score door een treffer van Dylan Davidse. Yordi Nijland maakte er 2-0 en 3-0 van en Lars van Rosevelt zorgde voor 4-0. Morad Bobouh prikte de 5-0 raak en Stefan van Neutigem de 6-0. Davidse bepaalde de ruststand op 7-0. In de tweede helft maakte Nijland zijn derde van de middag en niet veel later deed Davidse hem dit na. Van Rosevelt zorgde voor de 10-0 en Davidse maakte zijn vierde. Vanaf elf meter schoot Wesley de Smit een strafschop raak en Roel Janse pikte ook nog een doelpunt mee. De Smit bepaalde de eindstand op 14-0.