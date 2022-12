RCS is in Goes winnaar doorstart zaaltoernooi dat een vervolg krijgt

Het toernooi, waar acht veldvoetbalteams aan meededen, was een voorzichtige doorstart van het toernooi dat traditioneel op tweede kerstdag in Goes werd gehouden. Eerder dit jaar besloot organisator ‘s-Heer Arendskerke daarmee te stoppen vanwege een tekort aan vrijwilligers.

Daarin won RCS na strafschoppen van Groene Ster Vlissingen en Walcheren door een treffer in de laatste minuut van Goes. In de finale was het verschil groter, want RCS won met 3-0. De Souburgers waren de laatste jaren in het toernooi van ‘s-Heer Arendskerke ook steevast hoofdrolspeler. In negen van de laatst elf edities stond de ploeg in de finale.