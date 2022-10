RCS gaat als eerste naar volgende ronde districtsbeker

DERDE DIVISIE | MET VIDEO Hoek vernedert koploper Dovo

Tijdens de ruim 200 kilometer lange terugreis van Hoek naar Veenendaal zal er in de spelersbus van Dovo niet veel gelachen worden. De ploeg die tot zaterdag koploper was in de derde divisie werd werkelijk vernederd in Zeeuws-Vlaanderen. Bij rust ging Hoek al met 4-0 aan de leiding en uiteindelijk werd het 6-0.

16 oktober