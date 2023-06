RCS degradeert ondanks droomstart in droomfinale, Walcheren blijft via verlenging in de tweede klasse

RCS-trainer Ralph Zegers noemde de eindstrijd in de nacompetitie tegen Walcheren een gedroomde finale. Voordat de play-offs begonnen had de coach van de ploeg uit Oost-Souburg zijn zinnen al gezet op een duel met de buren uit Vlissingen, waarin het ticket voor de tweede klasse moest worden veiliggesteld. En in zijn droomfinale beleefde de ploeg van Zegers zaterdag ook een droomstart.

Want in de eerste minuten op het veld van VCK in Koudekerke - de finales in de nacompetitie worden op neutraal terrein gespeeld - viel alles de kant van RCS op. Zo kreeg Walcheren-verdediger Menancio Weeda al na twee minuten een rode kaart. En vier minuten later maakte RCS er 1-0 van. Dyllan Davidse was weer de grote man. Hij vond in alle nacompetitiewedstrijden het net en dus ook in de finale.

Dubbelslag Mallie

Maar met z'n tienen slaagde Walcheren erin het tij nog voor de rust te keren. De grote man bij de Vlissingers was Etienne Mallie, die zijn oude club RCS pijn deed. In de 35ste minuut schoot hij raak van een meter of twintig en drie minuten voor de pauze deed hij dat juist van heel dichtbij. Via de kluts kreeg de middenvelder de bal in de doelmond voor zijn voeten en schoot hij ongehinderd raak.

Volledig scherm Etienne Mallie (links) scoorde zaterdag in de finale van de nacompetitie twee keer namens Walcheren tegen zijn oude club RCS. © Roy Dassen

Waar de eerste helft spectaculair begon, ging de tweede helft een stuk rustiger van start. Pas een kwartier voor tijd viel er écht iets te beleven. Yannik Taniwel, die na de zomer speler/coach wordt bij Jong Ambon, was in zijn laatste wedstrijd voor RCS van grote waarde voor zijn ploeg. Een hoekschop belandde voor zijn voeten en van dichtbij schoot Taniwel de Oost-Souburgers op 2-2 en naar de verlening.

Penalty

Daarin was RCS de betere ploeg, maar kreeg Walcheren vlak voor de korte onderbreking een uitstekende kans, die niet verzilverd werd. Ook in het tweede deel van de verlenging was de grootste mogelijkheid, een strafschop, voor de Vlissingers en die werd wel benut. Na een handsbal van Romeo Goelaman van RCS ging de bal op de stip. Levi Swiers nam plaats achter de bal en schoot Walcheren opnieuw op voorsprong.

Hicham Azzanagui maakte er daarna ook nog 4-2 van voor Walcheren en stelde daarmee een nieuw seizoen in de tweede klasse veilig. Na de twee overwinningen in de competitie was Walcheren na verlenging in de finale van de nacompetitie ook te sterk voor RCS. Voor de Oost-Souburgers bleef het avontuur in de tweede klasse daarmee beperkt tot één seizoen. Zij degraderen naar de derde klasse.