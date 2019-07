RCS - ADO Den Haag: bekijk hier alle goals

Tim Blind heeft een doel tegen ADO: geen dubbele cijfers

12 juli OOST-SOUBURG - Via social media slingerde RCS een ludiek promofilmpje de wereld in. Luc Martens, afgelopen seizoen trainer van de onder-19-ploeg van de club uit Oost-Souburg en vanaf heden assistent bij het eerste elftal, was in mei namens de club afgereisd naar het Cars Jeans Stadion om aanvoerder Aaron Meijers en Tommie Beugelsdijk enkele vragen voor te leggen. ,,Wij hebben ontzettend scorende spitsen en snelle jongens aan de buitenkanten. Hoe gaan jullie voorkomen dat zij het net weten te vinden?’’, vroeg Martens, gehuld in RCS-jack, aan de verdedigers.