Rampscenario wordt waarheid voor Kloetinge-aanvoerder Jaap Esser

Ronald de Boer vol lof over Jan Paul van Hecke: ‘Je hebt je ziel en zaligheid erin gegooid’

12 februari ALKMAAR - Wéér beleefde Jan Paul van Hecke een droomavond in het shirt van NAC Breda. De zoveelste dit seizoen voor de pas negentienjarige verdediger uit Arnemuiden. AZ werd woensdag met 1-3 verslagen in de achtste finale van het toernooi om de KNVB-beker en daarna had oud-international Ronald de Boer mooie woorden in petto voor de Zeeuw.