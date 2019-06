Ramon Janson (Kloetinge): ‘Als we verliezen, hebben we ook niks te zoeken in de hoofdklasse’

Zaamslag gaat met een dubbel gevoel op jacht naar promotie

7 juni ZAAMSLAG - Net als vorig seizoen is Zaamslag kansrijk in de strijd om een plek in de tweede klasse. Kort voor het nacompetitieduel met Prinsenland, de halve finale zaterdag in Dinteloord, overheersen echter gemengde gevoelens, omdat Zaamslag op voorhand weet dat veel spelers van de huidige selectie er volgend seizoen niet meer bij zijn en het erg lastig blijkt om de spelersgroep kwalitatief op peil te brengen. Laat staan een injectie te geven.