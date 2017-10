Rake trap levert Vandepitte geld, verre reis en flessen Bacardi op

Zacht gemompel, gesteun en gekreun was wat er te horen was nadat aanvoerder Reguillo Vandepitte Hoek naar de 5-6-zege had geschoten. Vandepitte trok zich er weinig van aan. Juichen deed hij niet al te uitbundig, nadat hij doelman Wesley Storm bij zijn tweede poging in drie weken tijd wél had verschalkt. Zijn arm ging wel in de lucht. ,,Eigenlijk hoefde ik vandaag niet eens een penalty te nemen’’, gaf de matchwinner toe. ,,We hebben er op maandagavond nog even op getraind en ik miste er twee van de vijf. Ik heb toen maar gezegd dat andere jongens die wel zeker van hun zaak waren er eentje moesten nemen.’’



Zeker van zijn zaak was Vandepitte namelijk niet. Hij miste in de B1 van Zeeland Sport een strafschop, nam er daarna nooit meer één tot Hoek op 20 september na 120 minuten voetbal en vier goals (2-2) een penaltyreeks moest afwerken. Als aanvoerder nam hij zijn verantwoordelijkheid en trapte hij als derde namens de Zeeuws-Vlaamse hoofdklasser. Keeper Storm lag in de juiste hoek. Dat deed hij even later bij de trap van Zinho Chergui nog een keer en daardoor trok FC Lisse toen aan het langste eind: 5-4.