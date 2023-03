Rake strafschop levert De Noormannen knappe overwinning op

Be­ker-echec van Kloetinge in Dordrecht: ‘Het is een wanpresta­tie waar ik goed ziek van ben’

Het had de avond van de remonte moeten worden, maar in plaats daarvan werd de schade alleen maar groter voor Kloetinge. Na de mislukte jacht op de periodetitel tegen Smitshoek (1-4) volgde op een koude winteravond in Dordrecht een bekerechec tegen tweedeklasser EBOH: 2-1.