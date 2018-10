Quincy Gooding is blij dat hij er weer bij is

VLISSINGEN - Dinsdagavond bezorgden Quincy Gooding en Saïd Bouzambou VC Vlissingen een krappe oefenzege op Oostkapelle (1-2). Zondag wil de hoofdklasser die generale repetitie een passend vervolg geven. RKAVV is in Leidschendam de opponent.

Na maandenlang revalideren en gekwakkel zit Quincy Gooding weer eens bij de selectie van Vlissingen voor een officieel duel. De 25-jarige middenvelder liep in februari een nare knieblessure op tijdens een duel met ploeggenoot Milton Roemeratoe, op de training. Een MRI-scan in het ziekenhuis wees uit dat de buitenkant van Goodings meniscus gescheurd én gerafeld was.

,,De buitenkant was dus niet meer mooi glad’’, verheldert hij. De revalidatie was extra pijnlijk, omdat Gooding zijn ploeg zag aanmodderen. ,,Je gaat altijd voor Jan met de korte achternaam overal mee naartoe. Het was kommer en kwel.’’

Quote Ik verwacht dus geen hoogstaand voetbal. We moeten wel de punten pakken. Op welke manier dat gaat, doet er niet toe Quincy Gooding

Gooding moest tevens lang wachten totdat hij geopereerd kon worden. ,,Mijn bloeddruk was niet goed’’, weet hij nog. ,,Dat moest eerst in orde gebracht worden.’’ In mei ging de controlerende middenvelder onder het mes. Vervolgens revalideerde hij bij de fysio en in het krachthonk.

Terugslag

In de voorbereiding op dit seizoen kwam Gooding regelmatig in actie. Meestal mocht de middenvelder een helftje opdraven. Alles leek de goede kant op te gaan. ,,Maar halverwege de voorbereiding kreeg ik een terugslag’’, zegt Gooding. ,,Mijn knie werd zó dik, dat ik mijn been niet meer kon buigen. Ik moest rust nemen.’’

Deze week maakte Gooding dus weer zijn eerste minuten, tegen tweedeklasser Oostkapelle. In de 44ste minuut opende hij de score, in de rust werd hij gewisseld. ,,Ik had m’n werk weer gedaan’’, lacht Gooding. Zondag zit hij voor het eerst in lange tijd weer bij de selectie voor een officieel duel. Vlissingen gaat op bezoek bij RKAVV, dat eveneens zeven punten heeft. ,,We zijn allebei laagvliegers’’, weet Gooding. ,,Ik verwacht dus geen hoogstaand voetbal. We moeten wel de punten pakken. Op welke manier dat gaat, doet er niet toe.’’