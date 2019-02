PZC Voetbal Vodcast #6: ‘Het debuut van Rick Ottjes bij Hoek is er één om van te genieten’

Feest bij Hoek na pikstart, wereldgoal en fijn debuut van echte Hoekenees

11:00 SNEEK - In die ene sublieme actie en de fenomenale afronding, zat de overmacht van Hoek zaterdag verpakt. Rik Impens speelde net buiten het strafschopgebied Ale de Boer door de benen, zag in een split second dat doelman Barry Ditewig voor zijn doel stond en stiftte de bal fantastisch in de verste hoek. Er waren 21 minuten gespeeld, Impens zette de 0-3 op het scorebord en iedereen bij Hoek wist: dit gaat niet meer fout, de periodetitel is van ons.