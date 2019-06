PZC Voetbal Vodcast #20: ‘Vlissingen heeft behoefte aan type-Pennings’

Hoek moet lessen trekken uit debuutjaar in derde divisie

17:44 NOORDWIJKERHOUT - Voetballen in de tweede divisie blijft vooralsnog niet meer dan een droom voor Hoek. Na de promotie van afgelopen jaar debuteerde de Zeeuws-Vlaamse club dit seizoen zeer verdienstelijk in de derde divisie. De tweede-periodetitel leverde deelname aan de play-offs op, maar dat ticket kon niet worden verzilverd. VVSB was over twee duels met 7-4 te sterk, waardoor het seizoen van Hoek erop zit.